«Депутатская вертикаль» укрепляется в Мурманской областной Думе

Представители депутатского корпуса КПРФ и их сторонники собрались, чтобы обсудить важные организационные вопросы.

Встречи депутатов-однопартийцев разных уровней крайне необходимы, считают мурманские коммунисты. Депутаты на них могут поделиться своими проблемами, попросить поддержки в определённых вопросах у партийного руководства, а также обсудить изменение законодательства, регламентирующего работу парламентариев. Кроме того, на этой встрече депутаты решили объединить силы для помощи друг другу.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Поступило предложение организоваться в некую депутатскую ассоциацию, чтобы обмениваться информацией, чтобы депутаты в местных, поселковых советах, сельских, чувствовали, что они часть большой политической системы. В том числе и до федерального уровня. Чтобы они чувствовали, что они не одни, что их представительство интересов населения поддерживается на всех уровнях законодательной власти».

Большинство вопросов, конечно же, связаны именно с правовыми нормами, регламентирующими права и обязанности парламентариев. Законодательство регулярно меняется. Соответственно, депутатам, согласно изменениям, необходимо вырабатывать новые стратегии работы.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Не первый год уже «депутатская вертикаль» проходит в стенах областной Думы. Проводим мероприятие ежегодно с депутатами других советов муниципальных образований. В том числе с депутатами областной Думы для того, чтобы разбираться, какие вещи полезны в деятельности депутата, что депутат может делать, какой формы делаются запросы, как решить те или иные проблемы, которые возникают у жителей муниципального

Также на встрече обсудили итоги прошедшей в этом году избирательной кампании, а также поговорили об основных параметрах принятого недавно областного бюджета.