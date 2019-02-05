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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.19 19:30

Депутатская зарплата ушла на сноубординг

Единственный в области крытый скейтпарк скоро закупит новое оборудование. Такая возможность появилась благодаря гранту, который вручил Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, молодым предпринимателям.

Немногие знают, что в Мурманске есть крытый скейтпарк, в котором можно кататься на роликах, самокате и велосипеде круглый год. Скоро, благодаря победе в конкурсе грантов, спортивный центр пополнится новым оборудованием для тренировок по сноубордингу. Приобрести его без дополнительной финансовой поддержки было бы затруднительно.

«У нас скоро будет построен трамплин, после чего спортсмены будут иметь возможность совершать прыжки на доске, - сообщил Максим Кутузов, директор скейтпарка. – Это будет  имитация сноуборда».

Два года назад Игорь Морарь, став заместителем председателя горсовета Мурманска, объявил о том, что будет направлять денежные средства в размере своей зарплаты на поддержку общественных инициатив. Парламентарий проводит такой конкурс уже не впервые. На этот раз его участники смогли получить грант в размере до 250  тысяч рублей на реализацию проекта в области спорта. «Могу сказать, что подходил к выбору этого проекта как родитель,  - признаётся Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Я всё понимаю, здесь экстремальный спорт, но в таких видах спорта, прежде всего, должна обеспечиваться  безопасность и мы вкладываемся в установку поролоновой ямы, чтобы у молодых ребят элемент безопасности был на первом месте».

Система вручения грантов распространяется не только на спортивные стартапы. Например, в первом конкурсе проектов в прошлом году были поощрены начинания в сфере культуры. Тогда поддержку получили три проекта: независимая литературная премия, творческий фестиваль детей и молодёжи «Клюква», а также издание книги детских стихотворений мурманских поэтов. Поэтому свои заявки на получение гранта на следующий год можно подавать уже сейчас.

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