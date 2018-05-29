«Депутатский час» посвятили акционерным обществам Мурманска

В горсовете продолжают развивать новую форму заседаний под названием «Депутатский час». Сегодня депутаты областного центра обсудили работу акционерных обществ, акции которых принадлежат муниципальному образованию. В совещании приняли участие представители администрации. Они ознакомили депутатов с информацией о деятельности двух предприятий: акционерного общества «Север» и «Мурманнедвижимость». Также на повестке дня были вопросы итогов работы за 2017 год и перспективы дальнейшего развития подведомственных компаний.

- Могу вам больше сказать, большинство руководителей предприятий – депутаты. Они погружены в эту повестку. Это будет профессиональный разговор, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы коснемся многих острых вопросов, которые на слуху. Это касается и наших рынков, дальнейшей судьбы дома на Кольском, 42.

«Депутатский час для нас – практика новая. Мы в первый раз выносим вопрос по акционерным предприятиям на такое обсуждение, - отмечает Виталий Кириллов, генеральный директор АО «Север». - Должен сказать, с депутатами горсовета мы достаточно плотно работаем. По многим вопросам мы к ним обращаемся, когда у нас возникает необходимость. Не секрет, что многие депутаты горсовета - это руководители предприятий, которые так или иначе какую-то значимость для города представляют.

Стоит отметить, что кредиторская задолженность, рассматриваемых на «Депутатском часе» предприятий, становится ниже, чистая прибыль растёт и заметно увеличиваются активы этих компаний. Как прозвучало во время обсуждения, в собственности города находятся 8 акционерных обществ и Мурманску принадлежат 100% акций в каждом из них.