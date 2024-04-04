Депутатский пиар на канализации, или Тиражируемая некомпетентность

Попытка самовыражаться в социальных сетях - дело хорошее. Но не всякий пиар одинаково полезен. Особенно, если он связан с деятельностью депутатов горсовета и с темой, в которой они не сильно разбираются. Так произошло и с героями нашего сюжета.

Все социальные сети облетело рвущую душу сообщение депутата мурманского горсовета Натальи Найдёновой. Тренер по художественной гимнастике решила бороться за голоса избирателей не в спортивных достижениях, а за счёт коммунальных проблем. Она рассказала душещипательную историю семьи из Дровяного, чью квартиру затопила канализация, обвинив попутно в бездействии всех подряд: управляющую компанию, диспетчерскую службу, водоканал. Добралась даже до министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «По случившемуся подтоплению на прошлой неделе вопросов много. Часть мы сами увидели, часть нам жители озвучили. Что касается подтопления, то оно ликвидировано ещё на прошлой неделе».

Понимаем Наталью Юрьевну: спорт - история узконаправленная, а вот ЖКХ - тема острая и актуальная для всех, очень удачная для пиара. Но чтобы экспертно говорить о проблеме, надо в ней хотя бы попробовать разобраться. Во-первых, квартира, оказалась не совсем квартирой, а нежилым помещением бывшего магазина, которое купили из-за дешевизны квадратных метров. Жить там по закону нельзя, но семья живёт. В каком состоянии коммуникации, как работает канализация - неизвестно. Депутат этим вопросом почему-то не заинтересовалась.

Татьяна Олекс, владелец затопленного помещения: «Мы её покупали на этапе, когда помещение было нежилым. Но была возможность перевести его в жилфонд. Мы взяли её дешевле на 20% от стоимости рынка. Так как наши соседи взяли абсолютно такую недвижимость, у них всё получилось, мы подумали, что будет хорошее вложение с дальнейшей перспективой проживания или перепродажи».

План, на самом деле, рискованный. Первый этаж пятиэтажки для проживания не запланирован изначально. Помещение расположено немного ниже уровня земли из-за чего подтопление, в принципе, может стать для владельцев делом обычным. Особенно, если остальные жильцы дома продолжат смывать в канализацию засоряющие её предметы. Да, и требования к монтажу трубопроводного оборудования в таких случаях особые. Чтобы не топило, надо ставить клапан не только на впуск воды, но и на выпуск.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Во-первых, мы будем проводить проверку по данному вопросу. Понимать нам нужно, в чём была причина, чья вина и так далее. Потому что не очень понятно, по какой причине это произошло».

Специалистам пока причина непонятна, зато гимнастка Найдёнова уже круг виновных лиц установила. Это и управляющая компания, и «Мурманскводоканал», специалисты которого вовремя не прибыли. При этом сама владелец подтопленного помещения в беседе с нами сообщила, что звонила только диспетчерам управляшки.

- Как отреагировала на это управляющая компания?

Татьяна Олекс, владелец затопленного помещения: «Она не среагировала вовремя. Есть определённый регламент, с того момента, как вы обратились в эту аварийную службу, там у них, по-моему, четыре часа на устранение неполадки. Но они приехали только спустя, ну, без четырёх часов сутки. То есть, мы позвонили вечером во вторник, а они приехали вечером в среду».

Да и заниматься подтоплениями в доме – не задача водоканала. Внутридомовые сети организации не принадлежат и сделать с ними она ничего не может.

Удивительно, что депутат, поднимающий тему коммунальной беды, не потрудилась разобраться даже в азах компетенций организации, прежде чем бить тревогу. Ну, а зачем разбираться, если задача не помочь, а пропиариться, правда?

И Найдёнова такая не одна. Окунуться с головой в тему канализации решила и другой действующий депутат мурманского горсовета, Любовь Лычкина. Доцент-специалист коммерции тоже решила заняться темой ЖКХ. Вышла из университета, чтобы проверить мусорки, лужи и уборку снега. По дороге между помойкой и снежной кучей решила, что рядом с домом на улице Миронова, 12 засорился канализационный колодец. О чём и написала на своей странице в соцсети. Дескать, посмотрите, какое безобразие. Оговоримся сразу, водоканалу про эту проблему ни Лычкина, ни кто-либо ещё не сообщал. Решать проблему в соцсетях, видимо, намного проще.

Но аварийная служба, конечно, на место выехала. Засора, как и следовало ожидать, не нашли.

Олег Колесников, мастер цеха водопроводных и канализационных сетей ГОУП «Мурманскводоканал»: «По данному адресу 29 числа никаких заявок в адрес водоканала не поступало. Приехали, проверили, линия работает в нормальном режиме. Здесь периодически у нас существует график обхода сети. В последний раз по графику этот район проверялся 26 февраля. Линия работала по лотку. Всё в рабочем состоянии».

Обвинять Лычкину в том, что она не умеет распознавать засоры, мы не можем. Всё-таки она экономист, а не инженер. Но, в таком случае, не очень понятно, с какой целью женщина вообще взялась за это дело, если ничего в нём не понимает? Получается, что действующий депутат просто обманывает людей, демонстрируя экспертность в вопросе, в котором на самом деле не разбирается. При этом такой пиар отвлекает специалистов от реальных дел, которых у них перед паводковым периодом огромное количество. Аварийке водоканала что, заняться нечем, кроме как каждое подозрение Лычкиной проверять?

Анатолий Дей, мастер канализационной сети: «Бригада тратит время на проезд, на осмотр канализационных колодцев, чтобы их открыть, откопать и посмотреть. Особенно остро проблема стоит при проведении паводкового периода. В проведении паводкового периода требует дополнительных профилактических мер. И это нас отвлекает от основной работы. В совокупности за неделю, за месяц набегает большое количество времени, которое мы тратим на холостой пробег. А это время мы могли потратить на обслуживание сетей».

Если вдруг во время интенсивного таяния снега канализационный колодец у вас во дворе начнёт извергать всё наружу, то вы знаете, кого за это благодарить. Депутатов Лычкину и Найдёнову. Ведь вместо работы специалисты водоканала тратили время на обслуживание их пиара.

Впрочем, чего мы хотим от простых депутатов, для которых ЖКХ вообще не профильная тема, если даже главы районов в Мурманске не знают, где зона ответственности управляющей компании, а где водоканала.

Помните историю, которую опубликовал Вячеслав Городецкий про затопленный подвал на улице Привокзальной? Глава Ленинского округа тогда прилюдно сообщил, что виноват водоканал. В то время как к подвалам организация вообще никакого отношения не имеет. Засорившиеся или сломанные общедомовые трубы - вотчина управляющей компании. Муниципальный чиновник этого, как оказывается, не знал. Но здесь специалисты хотя бы выезжали не зря. Колодец, действительно оказался забитым. Засор устранить удалось лишь через два дня. Причина оказалась в том, что над колодцем все это время был припаркован чей-то автомобиль. Посодействовать в том, чтобы его убрать, должен был глава района, однако, вместо этого он поспешил обвинить в бездействии ресурсоснабжающую организацию.

После устранения засора, к слову, оказалось, что топило подвал из-за неисправной внутридомовой канализации. До колодца вода не доходила. Иначе топить начало бы уже двор.