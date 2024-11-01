Депутату флотской столицы позволено всё?

Народные избранники должны быть примером для граждан. Но происходит так не всегда. Яркий пример, ситуация, которая случилась с депутатом североморского горсовета Владимиром Марыгиным, который, по словам ряда телеграм-каналов, устроил пьяный дебош в баре.

Как сообщают телеграм-каналы, депутат Владимир Марыгин отдыхал в баре Североморска со своей супругой. Мужчина перебрал с алкоголем и заснул за столом. Охрана заведения попыталась отправить нетрезвого клиента домой, однако, он начал сопротивляться.

Марыгин - бодибилдер. Справиться с ним охранники, похоже, не смогли, пришлось подключать Росгвардию. Но, как заметно на видео, в присутствии силовиков мужчина тоже не успокоился и пытался сопротивляться правоохранителям.

По сообщениям телеграм-каналов, одного бойца Росгвардии депутат-бодибилдер даже попытался ударить головой. Стоит сказать, что случилась эта история ещё в прошлом году, однако информацию скрывали, известно о ней стало только сейчас.

Наказания за своё поведение и сопротивление, оказанное росгвардейцам, Марыгин так и не понёс, отделался порицанием от коллег-депутатов.

Кстати, это не первая пьяная выходка народного избранника. В 2011 году он был пойман нетрезвым за рулём. А затем попался сотрудникам ГИБДД ещё и за езду без прав.

Выходит, такой пример подаёт народный избранник своим избирателям?

Ряд телеграм-каналов уже задались вопросом: не пора ли отобрать мандат у депутата, который чересчур дружен с алкоголем.