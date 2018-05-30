Депутаты добавили пять лет врачам, рассчитывающих на «подъёмные»

Возраст медицинских работников, которые могут рассчитывать на социальную поддержку со стороны региона, увеличили до 50 лет. Такое решение сегодня приняли депутаты Мурманской областной Думы на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья.

Для привлечения в регион высококвалифицированных специалистов медицины в Мурманске на протяжении года активно обсуждается проект «Арктический доктор», который предусматривает определённые социальные льготы. В первую очередь врачам, устроившимся на работу в 2018 году, обещают, так называемые «подъёмные», которые будут выплачивать в три этапа. Их общая сумма составит более двух миллионов рублей. При этом врачу необходимо иметь за плечами пятилетний стаж работы, а по приезду в Заполярье заключить трудовой договор с медицинским учреждением минимум на несколько лет.

На сегодняшнем заседании комитета по социальной политике и охране здоровья депутаты областной Думы приняли решение увеличить возраст, до которого врачи могут рассчитывать на такого рода помощь, а так же уточнили реестр должностей. В возрасте до 50 лет врачи первой и высшей категории могут смело переезжать в Мурманскую область.

- К документу поступили поправки. Они хорошие, потому что касаются возраста людей, которым будет предоставляться преференция по этим выплатам, - отмечает Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы. - Мне кажется, это важно, доктор возрастом в 45-50 лет - профессионал со стажем, с хорошими навыками работы.