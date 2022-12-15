Депутаты городского Совета единогласно приняли бюджет Мурманска на следующий год и плановый период

Кроме того, руководитель предприятия «Электротранспорт» Сергей Коробков сообщил о том, что скоро в общественном транспорте будет два тарифа: для владельцев карты жителя Мурманской области и обычный. Пока стоимость проезда неизвестна, но повышение платы произойдёт с 1 февраля нового года.

Это произошло в ходе заседания горсовета. Также на нём обсуждали ряд других важных вопросов, в числе которых вопросы оптимизации в администрации и повышения тарифа за проезд в общественном транспорте.

Бюджет на 2023 год будет сбалансированным. По словам депутатов городского совета, сверстать его было сложно из-за непростой экономической ситуации. Однако, удалось сохранить социальную направленность. После продолжительных обсуждений депутаты единогласно приняли главный финансовый документ.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Всё это время шла очень активная работа с депутатами. Они включились в работу, давали массу предложений и поправок. Думаю, большую часть из них учтём. И в случае, если у нас улучшится экономическая ситуация, то мы вернемся к ним в следующем году и профинансируем».

Также на заседании обсуждали оптимизацию в структуре администрации города. Согласно проекту, часть должностей и подразделений планируется сократить. Например, комитет по здравоохранению присоединят к комитету по физической культуре и спорту. Вместо двух заместителей сити-менеджера останется один. Это поможет уменьшить затраты на содержание муниципальных служащих.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Я считаю предложение Юрия Валерьевича Сердечкина абсолютно здравомысленным, поскольку в нынешней ситуации, действительно, экономия денежных средств важна. И те комитеты, которые уже не существуют, в принципе, не осуществляют свою работу, они должны влиться и стать единой структурой, в соответствии с теми предложениями, которые вносит глава администрации».

Также на заседании Совета депутатов были расторгнуты побратимские связи с исландским городом Акюрейри. Международная дружба между нашими городами длилась с 1994 года, но исландцы решили её прекратить. Наши депутаты поддержали это.

Кроме того, руководитель предприятия «Электротранспорт» Сергей Коробков сообщил о том, что скоро в общественном транспорте будет два тарифа: для владельцев карты жителя Мурманской области и обычный. Пока стоимость проезда неизвестна, но повышение платы произойдёт с 1 февраля нового года.