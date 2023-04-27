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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.23 19:30

Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно

Много положительных изменений было отмечено в ходе выступления. Однако, как отметил и сити-менеджер и его коллеги, впереди работы ещё много.

Свой первый отчёт о работе в должности главы администрации Мурманска провёл Юрий Сердечкин. Забегая вперед, отметим, что депутаты приняли его единогласно.

Но за какие результаты коллеги похвалили сити-менеджера? Например, за сферу образования. В Мурманске впервые за много лет начали возводить школы. Сейчас идёт стройка двух объектов на улице Советской и в переулке Казарменном. А во всех старых школах, где это ещё не сделано, до конца 2024 года заменят все окна.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Меня больше всего порадовали те положительные изменения, которые происходят в сфере образования у нас в городе. Это и участие наших школ в программе «Арктическая школа», и создание площадок «Уникум», и все те положительные изменения, которые происходят и будут происходить в нашем городе».

А ещё в прошлом году были введены в эксплуатацию два новых детских сада. В городе устанавливают детские игровые и спортивные площадки. Модернизируют библиотеки. Большая работа проводится для комфортной жизни подрастающего поколения северян, которое будут развивать Мурманск в будущем.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «В новый проект, который мы начали и хотим создать текущим летом, входит 31 новая детская площадка. Для города, безусловно, очень сложный и масштабный проект. Он требует большого количества работы, внимания и контроля к этому процессу».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «На мой взгляд, 2022 год, несмотря на то что был тяжелейшим, но был очень продуктивным и качественно прожитым годом двумя ветвями власти и всеми горожанами».

Продолжается одна из важнейших работ в городе-герое - строительство нового жилья. Сейчас на улицах Бредова и Успенского возводят два многоквартирных дома. В них заселят людей из аварийных домов и детей-сирот.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Ни один из иных муниципалитетов Мурманской области не страдал и не страдает так, как Мурманск. Это касается детей–сирот и переселения из аварийного жилья. Именно Мурманск - это самое острое, красная зона по переселению жилья. Поэтому нам, как я много раз говорил, с одной вторичкой не справиться, надо строить новое жильё и строительство жилья началось».

Что касается ремонта дорог, то договор с подрядчиком, который не справился в прошлом году с некоторыми участками в Ленинском округе, был расторгнут. Однако, работу завершили другие компании, оперативно и качественно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 127.04.23 20:26 - Вера В.Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень красивый, удобный и нужный для наших детей. Но есть еще одно пожелание, можно сказать, мечта всех живущих рядом с этим садиком, в дальних домах. Раньше, пока его не было, можно было более-менее нормально пройти, особенно с колясками. Теперь остается только пешеходная тропа вдоль школьного забора. В сухую летнюю пору это нормально, в остальное время бывает очень даже проблемно, хотя, все же легче, чем по нашим лестницам или вдоль дороги. Поэтому, есть просьба, пожалуйста, асфальтируйте нашу тропу, чтоб мы там могли нормально, без ям и грязи, ходить с колясками или без, до магазина или до детской площадки. Очень надеюсь, что нас услышат
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Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
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Владислав
14.04.23 17:42
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