Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно

Много положительных изменений было отмечено в ходе выступления. Однако, как отметил и сити-менеджер и его коллеги, впереди работы ещё много.

Свой первый отчёт о работе в должности главы администрации Мурманска провёл Юрий Сердечкин. Забегая вперед, отметим, что депутаты приняли его единогласно.

Но за какие результаты коллеги похвалили сити-менеджера? Например, за сферу образования. В Мурманске впервые за много лет начали возводить школы. Сейчас идёт стройка двух объектов на улице Советской и в переулке Казарменном. А во всех старых школах, где это ещё не сделано, до конца 2024 года заменят все окна.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Меня больше всего порадовали те положительные изменения, которые происходят в сфере образования у нас в городе. Это и участие наших школ в программе «Арктическая школа», и создание площадок «Уникум», и все те положительные изменения, которые происходят и будут происходить в нашем городе».

А ещё в прошлом году были введены в эксплуатацию два новых детских сада. В городе устанавливают детские игровые и спортивные площадки. Модернизируют библиотеки. Большая работа проводится для комфортной жизни подрастающего поколения северян, которое будут развивать Мурманск в будущем.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «В новый проект, который мы начали и хотим создать текущим летом, входит 31 новая детская площадка. Для города, безусловно, очень сложный и масштабный проект. Он требует большого количества работы, внимания и контроля к этому процессу».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «На мой взгляд, 2022 год, несмотря на то что был тяжелейшим, но был очень продуктивным и качественно прожитым годом двумя ветвями власти и всеми горожанами».

Продолжается одна из важнейших работ в городе-герое - строительство нового жилья. Сейчас на улицах Бредова и Успенского возводят два многоквартирных дома. В них заселят людей из аварийных домов и детей-сирот.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Ни один из иных муниципалитетов Мурманской области не страдал и не страдает так, как Мурманск. Это касается детей–сирот и переселения из аварийного жилья. Именно Мурманск - это самое острое, красная зона по переселению жилья. Поэтому нам, как я много раз говорил, с одной вторичкой не справиться, надо строить новое жильё и строительство жилья началось».

Что касается ремонта дорог, то договор с подрядчиком, который не справился в прошлом году с некоторыми участками в Ленинском округе, был расторгнут. Однако, работу завершили другие компании, оперативно и качественно.