Депутаты городского Совета Мурманска вновь сели в свои кресла

Летние каникулы закончились, народные избранники приступили к работе.

Началом нового сезона стало первое заседание после долгого перерыва. На повестке дня было 10 вопросов. Основные касались экономической деятельности.

Но первым был рассмотрен вопрос присвоения звания «Почётный гражданин города Мурманска» Фёдору Щербине, профессору Мурманского арктического университета с почти 60-летним педагогическим опытом. Также Фёдор Александрович спортсмен и занимается прыжками в длину. Месяц назад он установил рекорд среди ветеранов по тройным прыжкам – 8 метров 24 сантиметра.

Депутаты горсовета поддержали кандидатуру Щербины и присвоили ему звание почётного гражданина города.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Я хотела бы отметить его особые человеческие качества. Это интеллигентность, тонкость его натуры, либеральные взгляды. Его высочайшую тактичность и дипломатию. Я никогда за многие годы не слышала, чтобы он повысил голос или употребил недоброе слово в различных спорах. Это высшей степени интеллигентный человек».