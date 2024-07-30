Депутаты горосвета провели рейд в Росте, во время которого проверили качество и своевременность покоса травы управляющими компаниями

На некоторых участках были обнаружены серьёзные недочёты. Положение дел не обрадовало депутатов, а жители микрорайона возмущены таким состоянием дел.

Заросли борщевика и крапивы. Жители Росты негодуют. По их мнению, управляющие компании забыли, что летом рядом с домами стремительно растёт трава и теперь некоторым людям приходится пробираются к своим подъездам сквозь настоящие джунгли.

Наталья Витковская, жительница Росты: «Траву не косят, про нас забыли. Дом не обслуживается как подобает, своими силами ремонтируемся: запенили, подлатали. Дворников я не видела. Приезжаем по адресу, где находится управляющая компания, а там всё время закрыто. Туда не достучаться, не дозвониться.

Ирина Шалберова, жительница Росты: «Мы сами расчищаем тропинки, дверь нашу заносит, сами все чистим. У нас нет ни уборщиц, ни дворников».

Не видели дворников этим летом жители части домов и на улицах Лобова, Нахимова, проезде Профессора Жуковского, переулке Арктическом. Например, так выглядит дорога ко второму корпусу 38-го детского сада: свисающие провода линии электропередачи добавляют антуража, вдоль тропинки разрослась крапива.

А ведь каждый день здесь гуляют дети.

Марина Литвинова, жительница Росты: «Мы ходим, пробираемся через крапиву. С детками, которые меньше, родителям проще - взял на руки и пошёл, а кто покрупнее, то аккуратнее стараешься проходить это место. Дети гуляют, вот она крапива, а посреди крапивы прорастает борщевик, а он опасен».

Стоит отметить, что такие запущенные придомовые территории нередко встречаются у обветшалых домов. Например, тех, которые попадают под программу «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Вот только не всех успели обеспечить жильём, некоторые дожидаются своей очереди и остаются на прежних местах. А значит, и придомовые территории необходимо обслуживать.

Северяне поделились своими переживаниями на встрече с депутатами горсосвета Татьяной Ковалевой и Артемом Кузьминым.

Артём Кузьмин депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень важно сейчас заставить управляющие компании выполнять свои обязанности и заняться хотя бы элементарными вещами - благоустройством территории, потому что здесь все-таки живут люди. Очень много домов сейчас стоят по программе переселения, но не все жители их могут быть разово переселены. А люди здесь живут, почему они должны страдать от того, что вокруг творится такая разруха».

Везде ли так обстоят дела с озеленением и благоустройством. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у самих жителей микрорайона. Мнения разделились:

- Сейчас покосили, буквально день назад. А так, когда из двора выезжаешь, всё заросло, не видно. Когда с детьми гуляешь, то боишься, чтобы они в траву, этот борщевик, не залезли.

- Мне всё нравится. Побольше зелени было, долго не стоит. Мне не мешает ничего.

- Вроде, убирают около дома.

- Честно говоря, у нас траву постоянно обстригают, борщевика в Росте не видел.

- Никто в этом году вообще ничего не убирает. В прошлом году ещё косили траву, а в этом вообще ничего не делают.

- Борщевик? Я вижу только одну проблему, когда жена борщ варит, остальных проблем с борщевиком здесь нет. В последнее время покосили траву.

Тем, кому меньше повезло с управляющей компанией, депутат городского Совета Артём Кузьмин пообещал помочь. Для начала будут составлены депутатские запросы в адреса управляющей компании и администрации города.