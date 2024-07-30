Андрей Чибис, зарегистрированный на выборы губернатора Мурманской области, представил список кандидатов в сенаторыВ Апатитах запустили АЗС в арктическом стиле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.24 19:30

Депутаты горосвета провели рейд в Росте, во время которого проверили качество и своевременность покоса травы управляющими компаниями

На некоторых участках были обнаружены серьёзные недочёты. Положение дел не обрадовало депутатов, а жители микрорайона возмущены таким состоянием дел.

Заросли борщевика и крапивы. Жители Росты негодуют. По их мнению, управляющие компании забыли, что летом рядом с домами стремительно растёт трава и теперь некоторым людям приходится пробираются к своим подъездам сквозь настоящие джунгли.

Наталья Витковская, жительница Росты: «Траву не косят, про нас забыли. Дом не обслуживается как подобает, своими силами ремонтируемся: запенили, подлатали. Дворников я не видела. Приезжаем по адресу, где находится управляющая компания, а там всё время закрыто. Туда не достучаться, не дозвониться.

Ирина Шалберова, жительница Росты: «Мы сами расчищаем тропинки, дверь нашу заносит, сами все чистим. У нас нет ни уборщиц, ни дворников».

Не видели дворников этим летом жители части домов и на улицах Лобова, Нахимова, проезде Профессора Жуковского, переулке Арктическом. Например, так выглядит дорога ко второму корпусу 38-го детского сада: свисающие провода линии электропередачи добавляют антуража, вдоль тропинки разрослась крапива.

А ведь каждый день здесь гуляют дети.

Марина Литвинова, жительница Росты: «Мы ходим, пробираемся через крапиву. С детками, которые меньше, родителям проще - взял на руки и пошёл, а кто покрупнее, то аккуратнее стараешься проходить это место. Дети гуляют, вот она крапива, а посреди крапивы прорастает борщевик, а он опасен».

Стоит отметить, что такие запущенные придомовые территории нередко встречаются у обветшалых домов. Например, тех, которые попадают под программу «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Вот только не всех успели обеспечить жильём, некоторые дожидаются своей очереди и остаются на прежних местах. А значит, и придомовые территории необходимо обслуживать.

Северяне поделились своими переживаниями на встрече с депутатами горсосвета Татьяной Ковалевой и Артемом Кузьминым.

Артём Кузьмин депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень важно сейчас заставить управляющие компании выполнять свои обязанности и заняться хотя бы элементарными вещами - благоустройством территории, потому что здесь все-таки живут люди. Очень много домов сейчас стоят по программе переселения, но не все жители их могут быть разово переселены. А люди здесь живут, почему они должны страдать от того, что вокруг творится такая разруха».

Везде ли так обстоят дела с озеленением и благоустройством. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у самих жителей микрорайона. Мнения разделились:

- Сейчас покосили, буквально день назад. А так, когда из двора выезжаешь, всё заросло, не видно. Когда с детьми гуляешь, то боишься, чтобы они в траву, этот борщевик, не залезли.

- Мне всё нравится. Побольше зелени было, долго не стоит. Мне не мешает ничего.

- Вроде, убирают около дома.

- Честно говоря, у нас траву постоянно обстригают, борщевика в Росте не видел.

- Никто в этом году вообще ничего не убирает. В прошлом году ещё косили траву, а в этом вообще ничего не делают.

- Борщевик? Я вижу только одну проблему, когда жена борщ варит, остальных проблем с борщевиком здесь нет. В последнее время покосили траву.

Тем, кому меньше повезло с управляющей компанией, депутат городского Совета Артём Кузьмин пообещал помочь. Для начала будут составлены депутатские запросы в адреса управляющей компании и администрации города.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Физфак». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников, — так поступает каждый пятый работодатель-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 84 копейки, доллар теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году в том числе в рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области будет обновлено 200 км инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика