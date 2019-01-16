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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

Депутаты горсовета и активисты Всероссийского общества слепых готовы поделиться друг с другом своим мастерством

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, депутаты горсовета навестили мурманское отделение Всероссийского общества слепых. Народные избранники пришли не с пустыми руками, а с подарками, которые помогут членам клуба развить творческие способности.

В Мурманском отделении Всероссийского общества слепых народные избранники бывают часто. В этой  организации состоят 418 человек, среди них много социально уязвимых граждан - пожилых и детей. Но, несмотря на ограниченное здоровье, все члены общества стараются вести полноценный образ жизни и любят рукоделие: шитье, вязание, вышивку, плетение из бисера и живопись.

Поддержать творческие порывы активных мурманчан вызвались депутаты городского совета. «Сегодня мы привезли очень нужные вещи, которые пригодятся членам этой общественной организации, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Это средства для поделок. Здесь есть и пряжа, и бисер, и ленты, плюс пластилин, песок и прочее-прочее, всё, что необходимо для ручной работы».

Тамара Ивановна в качестве подарка преподнесла общественной организации и ангелочка, которого она сделала дома. Глава города признаётся, что как бы она не была загружена работой, но для вязания, главного хобби, она находит время. «Наши депутаты скромничают, стесняются, но у каждого из них есть свои таланты. Например, Антонина Леонидовна великолепно рисует, а Любовь Малыгина занимается бисероплетением, вышиванием», - рассказала Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

Встречать гостей в обществе принято тепло и по-домашнему: пирогами и вкусным чаем. Перед таким угощениями сложно устоять. «Это, наверное, уже стало доброй традицией. Тамара Ивановна не в первый раз вместе с депутатами приезжают и привозят нам такие нужные подарки, - говорит Татьяна Зиновьева, председатель Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. – Я надеюсь, что эта традиция сохраниться, мы будем чаще встречаться».

В планах организации провести совместный мастер-класс по рукоделию с народными избранниками. Вполне возможно, что обеим сторонам будет чему поучиться друг у друга.

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