Депутаты горсовета Мурманска посетили региональное отделение Всероссийского общества слепых

Они пообщались с представителями общественной организации и вручили традиционные подарки для детей.

Сейчас в Мурманском областном отделении общества слепых состоят более 1000 человек. Это взрослые и дети с полной и частичной потерей зрения.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов Мурманска: «Разговаривая с представителями этой организации, мне хочется сказать, насколько они тепло о своей работе и тех инвалидах, которые здесь работают, говорят. Поэтому хочется всегда таких людей поддерживать, помогать и сделать всё, чтобы в канун Нового года у них было тепло, душевно, чтобы они с надеждой смотрели в новое завтра - в 2021 год».

Организация помогает инвалидам в реабилитации и трудоустройстве. Марина Власова вместе с мужем много лет трудятся на одном из старейших предприятий в Мурманской области. Здесь создают картонные и бумажные упаковки для различных организаций. За день Марина собирает их больше сотни.

Марина Власова, сотрудник Мурманского социального реабилитационного предприятия инвалидов: «Вот моя работа. Это архивные коробки. Я их клеила сегодня с утра, а вечером уже помогаю мужу».

Депутаты Мурманска не только осмотрели производственный цех, но и принесли подарки. Это традиционная предпраздничная акция, которая всегда дарит радость северянам.

Татьяна Зиновьева, врио председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Мурманской области: «Мы стараемся выдать подарки не только детям инвалидам. У многих инвалидов есть детки, но нет возможности купить подарок, мы тоже выдаем. И все ждут Новый год с нетерпением».

Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов Мурманска: «Хочется пожелать всем работникам и их детям крепчайшего здоровья, радости. Положительных эмоций. Конечно, все ждут новогоднего чуда, пусть оно случится, все желания в новый год свершатся».

В подарках, которые получат юные мурманчане, сладкие угощения, которые обязательно поднимут настроение в Новый год.