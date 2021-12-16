Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год

Каким будет бюджет муниципалитета следующие три года? Решением этого вопроса депутаты городского Совета Мурманска занимаются с начала осени. И вот подошло время подвести итоги большой работы.

Формирование городского бюджета началось с расчётов необходимой потребности финансирования бюджетных учреждений на следующий год. Управление финансов консолидировало эту информацию и определило: расходную часть, прогнозируемые доходы муниципалитета и дефицит.

Второй год подряд бюджет Мурманска превысит 20 миллиардов рублей. Он будет социально направленным, основные расходные обязательства лягут на сферу образования.

Комфорт и безопасность мурманчан так же остаются приоритетными задачами по реализации городского бюджета.