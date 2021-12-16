День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.21 19:30
Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год
Каким будет бюджет муниципалитета следующие три года? Решением этого вопроса депутаты городского Совета Мурманска занимаются с начала осени. И вот подошло время подвести итоги большой работы.
Формирование городского бюджета началось с расчётов необходимой потребности финансирования бюджетных учреждений на следующий год. Управление финансов консолидировало эту информацию и определило: расходную часть, прогнозируемые доходы муниципалитета и дефицит.
Второй год подряд бюджет Мурманска превысит 20 миллиардов рублей. Он будет социально направленным, основные расходные обязательства лягут на сферу образования.
Комфорт и безопасность мурманчан так же остаются приоритетными задачами по реализации городского бюджета.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В СЗФО наблюдается максимальный прирост вахтовых вакансий за последние 2 года - итоги года в области вахты подводит hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
16.12.21 09:16
Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете?
Светлана
15.12.21 12:54
Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
-Скоро в эфире22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Упреждающий режим предоставления ряда социальных выплат в Мурманской области закреплен законодательно-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 28 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В 2022 году в регионе продолжится работа по развитию системы реабилитации инвалидов