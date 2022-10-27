Депутаты горсовета Мурманска внимательно рассмотрели вопрос об инициативных проектах горожан

Депутаты Совета депутатов города Мурманска провели очередное заседание. В этот раз на повестке были 13 вопросов, один из которых позже был исключён. Он касался прекращения межмуниципального сотрудничества и выхода Мурманска из ассоциации «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера».

Депутаты Совета депутатов города Мурманска провели очередное заседание. В этот раз на повестке были 13 вопросов, один из которых позже был исключён. Он касался прекращения межмуниципального сотрудничества и выхода Мурманска из ассоциации «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера».

Зато депутаты внимательно рассмотрели вопрос об инициативных проектах горожан. Механизм взаимодействия власти и мурманчан теперь станет более прозрачным.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска: «У нас много молодых энергичных ребят, которые своими инициативами могут помочь городу преображаться и быть лучше. Те мысли и идеи, которые принесут они на комиссию, если мы утвердим это положение, они будут полезны и пойдут на благо города».