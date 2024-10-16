Депутаты горсовета областного центра собрались на внеочередное заседание

Повестка была небольшая, но очень важная. Поводом для сбора стали четыре вопроса.

Самые важные пункты встречи были связаны с процедурами выбора и вступления в должность главы Мурманска.

Напомним, что в городе изменилась система управления. Теперь вместо двух глав будет один.

Наталья Найдёнова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Настоящий проект решения был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по нормативному регулированию 16 октября 2024 года. По результатам обсуждения члены постоянной комиссии приняли решение о внесении проекта решения для рассмотрения на заседании Совета с рекомендацией к принятию».

Уже 21 октября состоится конкурс по отбору кандидатов на должность главы Мурманска. Из четырёх претендентов комиссия определит двух человек. А 24 октября на заседании Совета депутаты выберут из них нового руководителя.

Андрей Шишко, депутат Совета депутатов города Мурманска: «С моей точки зрения, это правильный подход. Потому что управление должно быть сосредоточено целенаправленно в одних руках, чтобы можно было гражданам, людям, мурманчанам конкретно задать вопросы определенному человеку, определенным людям. А не распространяться на относительно большое количество людей, которые были наделены властью».

Ряд вопросов касался привидения документов в соответствие с действующим законодательством. Одним из них было утверждение порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Мурманском.