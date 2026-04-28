Депутаты горсовета определились с датой отчёта главы города Мурманска

В Мурманске провели заседание Совета депутатов городского совета. В повестке 18 вопросов. Два ключевых из них касаются подведения итогов работы за прошлый год, включая назначение даты отчёта главы города и исполнение бюджета.

Глава Мурманска Иван Лебедев должен будет представить развернутый доклад о своей деятельности и работе администрации за 2025 год. Также депутаты назначат дату публичных слушаний по исполнению бюджета. В главном финансовом плане города отражено всё - от ремонта дорог до социальной поддержки и строительства школ.

Как стало известно, и отчёт, и слушания войдут в повестку следующего заседания. Оно запланировано на 14 мая.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Бюджет непростой, еженедельно сбиваемся с управлением экономики и финансов, чтобы этот год был насыщенный по наполнению бюджета».

На заседании также обсудили вопрос транспортной доступности для жителей города городского кладбища.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»), директор гимназии №10: «Ранее было принято решение по доставке людей на автобусе, но это проводилось не на законных основаниях администрацией кладбища. Но мы внесли уставные изменения и теперь они смогут перевозить людей из города для посещения кладбища на законных основаниях».

Ещё одна тема для рассмотрения - безопасность на тротуарах. А именно, правильное регулирование движения электросамокатов.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «С рамках благоустройства города рассматриваем вопрос правильного регулирования пользованием электрическими самокатами. Переговорим с операторами, посмотрим статистику по нарушениям использования, чтобы регулировать данный вопрос».

Также депутаты рассмотрели вопрос об установке в городе мемориальной доски советскому исследователю Арктики, дважды Герою Советского Союза Ивану Папанину.

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
