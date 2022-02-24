Депутаты горсовета определись с датой третьей попытки выборов главы Мурманска

В Мурманске состоялось первое в этом году заседание городского Совета депутатов. Народные избранники назначили новую дату выборов сити-менеджера и выбрали комиссию, которая рассмотрит кандидатуры соискателей на должность.

Городской Совет депутатов собрался впервые после нового года. На повестке много важных вопросов. В том числе, подготовка к выборам нового руководства города. Сейчас обязанности главы Мурманска исполняет Тамара Прямикова, а обязанности главы администрации - Валентина Доцник.

Напомним, дважды городской Совет пытался выбрать новых руководителей, но так и не смог этого сделать. Впереди - третья попытка. Однако перед этим специальной комиссии необходимо согласовать кандидатов на замещение должностей. Депутаты городского Совета проголосовали за состав этой комиссии. Кроме того, назначили и дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Он состоится 28 марта.