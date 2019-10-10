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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.19 19:30

Депутаты горсовета проверили работу управляющих компаний

Депутаты горсовета в ходе очередного объезда проверили работу управляющих компаний на улице Аскольдовцев. Совсем недавно здесь сделали ремонт дороги, как обстоят дела сейчас, и справляются ли ответственные организации с наведением порядка и благоустройством, вместе с народными избранниками выясняла наша съемочная группа.

Некоторое время назад единственная подъездная дорога сразу к нескольким многоэтажным жилым домам, детскому саду и школе на улице Аскольдовцев от чрезмерной нагрузки пришла в негодность. В этом году удалось ее отремонтировать за бюджетные средства. Но это масштабные работы, а вот за текущие, по уборке и благоустройству, отвечают управляющие компании, которых здесь сразу несколько. Депутаты горсовета держат их работу на контроле.

Ирина Ускова, депутат совета депутатов города Мурманска: «Вместе со специалистами Ленинского округа и с представителями УК мы смотрим территории. Заканчивается летний период, осенний короткий, мы входим в зиму. Везде ли подстрижены по постановлению трава, зеленые насаждения. Асфальт в каком состоянии. Недавно была сдана дорога у Аскольдовцев 30/1. Месяц назад была сдана, чуть-чуть не закончена дорога по программе «Дорога в школу» к 105 детскому саду».

Новая дорога не может не радовать жителей. Но недавно здесь начались работы, которые стали поводом для беспокойства.

Зинаида Кононенко, местный житель: «По этой дороге сделали совсем недавно, месяц назад возле 30-го дома на Аскольдовцев. До этого тоже была лужа, тоже лодку давай. Заасфальтировали красиво, а потом вырыли небольшой ровчик. Начнется паводок, и все размоется».

С вопросом местные жители обратились к депутату. Ирина Ускова выяснила причину появившегося рва в новом дорожном покрытии. Оказалось это только первая часть технических работ, которые вскоре будут завершены.

Ирина Ускова, депутат совета депутатов города Мурманска: «Нина Анатольевна Мачина, специалист Ленинского административного округа, все разъяснила. Это для ливневки, чтобы весной, когда будет сходить снег, там же дорога идет под уклон, чтобы асфальт сразу не размылся, вода туда будет уходить. Подрядчик еще не завершил работы. Это на начальном этапе. Здесь еще несколько кучек земли, которые не убраны, на места не положены. Нам пояснили - подрядчик не сдал. Они обязаны благоустроить территорию, где проводили дорожные работы».

Депутаты и другие члены комиссии также проверили состояние подъездов, качество уборки придомовой территории. И конечно пообщались с жителями.

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