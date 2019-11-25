Депутаты горсовета проверяют работу управляющих компаний

Чтобы заставить управляющие компании работать добросовестно и выполнять свои обязательства перед жильцами, в Мурманске регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды - представители управления округов и депутаты проверяют дворовые территории и указывают ответственным организациям на недочёты в их работе.

Сегодня депутат Совета депутатов Города Мурманска Сергей Коробков и представители Управления Ленинского округа проверили двор около дома № 82 на улице Свердлова, где недавно сменилась управляющая компания.

«Мы видим, что площадка перед входом в подъезд и дорожки почищены, - отмечает Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Но есть и недостатки, например, на контейнерной площадке мусор скопился. Но это, как говорится, текущая работа, которую, наверняка, эта компания исполнит».

По словам представителей управления округов, найти общий язык с коммунальщиками удаётся. Организации исправляют недочёты в своей работе. Если же предупреждения не помогают, то нерадивых наказывают рублём.

«На сегодняшний день уже составлены более 300 протоколов об административных правонарушениях, - отмечает Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурой жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Ленинского округа города Мурманска. - Общая сумма штрафов, выписанных на управляющие компании, уже более 5 миллионов рублей».

Как отмечают участники рейда, штрафы оформляются на руководителей управляющих организаций, чтобы должностное лицо оплачивало его из своего кармана, а не из денег жильцов.

Напомним, если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут обратиться в управления округов, ГЖИ и прокуратуру.