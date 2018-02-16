Депутаты горсовета вносят изменения в порядок получения налоговых льгот на землю и имущество

Сегодня состоялось заседание комиссии по бюджету и финансовому регулированию Совета депутатов города Мурманска. На повестке дня – налоги на имущество, землю и изменения Бюджетного Кодекса.

Кардинальных изменений в налоговых вопросах не будет, просто при несущественном изменении федерального законодательства свои поправки вносят и на муниципальном уровне. Госдума внесла изменения в порядок получения налоговых льгот на землю и имущество, поэтому необходимо всё привести в соответствие.

Ряд изменений в нормативно-правовых актах муниципального образования города Мурманска обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии. Народные избранники рассмотрели нововведения в бюджете, которые связаны, прежде всего, с изменением федерального законодательства и касаются налога на имущество и на землю.

- Все эти изменения носят либо уточняющий характер, либо немного изменяют порядок получения налоговых льгот, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Поэтому, просьба ко всем, кто получает или имеет право на определенные льготы, обращать внимание на вносимые изменения и реагировать свою деятельность своевременно.