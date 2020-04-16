Депутаты Госдумы предлагают увеличить втрое срок уплаты дорожных штрафов со скидкой

Если законопроект будет утвержден, то «скидка» будет доступна до 60 дней. Сейчас водители имеют возможность заплатить штраф с 50-процентной скидкой за неопасные нарушения правил в течение 20 дней со дня наложения взыскания.

Свою инициативу депутаты объяснили снижением доходов населения из-за последствий пандемии коронавируса. Увеличенный срок льготной уплаты штрафа предлагается применять до 31 декабря 2020 года.