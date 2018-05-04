Завершает выпуск новостей традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Ситуация с аварийным домом № 30 на улице Декабристов, который может рухнуть в любой момент, получила развитие. В пункт временного размещения переехали шесть семей. Подробности в материале «Вечернего Мурманска».

Какие улицы в праздничные дни будут закрыты для проезда, можно узнать из свежей «Вечерки».

Депутаты Госдумы предложили поставить точку в многочисленных историях с продажей микроскопических долей в квартирах. Чем порой заканчиваются в Мурманске такие истории, читателям «Вечерки» рассказывает руководитель регионального Росреестра.