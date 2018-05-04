День за днём с «Арктик-ТВ»04.05.18 19:30
Депутаты Госдумы предложили поставить точку в многочисленных историях с продажей микроскопических долей в квартирах
Завершает выпуск новостей традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».
Ситуация с аварийным домом № 30 на улице Декабристов, который может рухнуть в любой момент, получила развитие. В пункт временного размещения переехали шесть семей. Подробности в материале «Вечернего Мурманска».
Какие улицы в праздничные дни будут закрыты для проезда, можно узнать из свежей «Вечерки».
Депутаты Госдумы предложили поставить точку в многочисленных историях с продажей микроскопических долей в квартирах. Чем порой заканчиваются в Мурманске такие истории, читателям «Вечерки» рассказывает руководитель регионального Росреестра.
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Последние комментарии
анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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