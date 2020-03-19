Депутаты Госдумы пытаются заморозить цены на лекарства и медицинские изделия

Государственная Дума приняла ряд приоритетных законов. Например, один из них даёт право правительству РФ замораживать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Другие законы ужесточают наказание за онлайн-продажу фальшивых и контрафактах лекарств.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уверен, что возможность замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемий защитит людей от желающих нажиться на страхах. Так же Володин отметил, что наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей - следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам.