Депутаты Госдумы расширили круг лиц, которые могут получить удостоверение ветерана боевых действий

Депутаты Госдумы приняли закон, в соответствии с которым удостоверение ветерана боевых действий смогут оформить лица, которые не менее полугода работали в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей, а также по решению таких администраций обеспечивали выполнение задач спецоперации на территориях Украины, Запорожской и Херсонской областей.