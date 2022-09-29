Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев

Также это право будет распространено и на членов их семей.

В соответствии с законопроектом, военнослужащему-заёмщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора: приостановить обязательства на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других силовых ведомств. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории России, но задействованных в СВО.

Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели.