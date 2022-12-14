Депутаты Госдумы встали на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов

Законопроектом предлагается ввести такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Документ направлен в том числе и на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, сообщает ТАСС.

Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка является обязательным.

Законопроектом предлагается ввести такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.