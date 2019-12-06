Депутаты Госдумы задумались над «пенсионным правом для Арктики»

Государственная Дума вернётся к обсуждению поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Севера в рамках действующего законодательства после проведения мониторинга ситуации в регионах. Законотворцы планируют оценить, какое влияние оказала принятая недавно пенсионная реформа, на процесс оттока населения.

Как утверждают эксперты, увеличение пенсионного возраста коснулось 20% населения северных территорий. Но к рассмотрению поправок депутаты готовы будут вернуться только после серьёзных финансовых расчётов, так как нет точного понимания, какой объем средств потребуется в случае принятия данных поправок.

Стоит отметить, что в этом году Госдумой был отклонен законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. По мнению специалистов, этот законопроект мог бы создать конфликтную ситуацию с другими регионами, где условия проживания и работы более суровые. На данный момент в российском законодательстве отсутствует понятие «пенсионное право для Арктики».