День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.24 19:30
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Согласно нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки людей. По его словам, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет более 7,5 млн человек.
Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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