Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Согласно нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки людей. По его словам, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет более 7,5 млн человек.

Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.