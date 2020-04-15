Депутаты Государственной Думы провели заседание в масках

Государственная Дума РФ продолжает свою работу с соблюдением всех возможных мер предосторожности. Об этом на своей странице «ВКонакте» сообщил депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

В зале депутаты рассаживаются, соблюдая дистанцию, и практически все используют защитные маски, отметил Алексей Борисович. Некоторые народные избранники находится по тем или иным причинам на самоизоляции.

Во время пленарного заседания были рассмотрены законопроекты, которые наиболее актуальны во время пандемии, в частности, документ об упрощении процедуры получения гражданства Российской Федерации, о наделении субъектов России правом приостанавливать взимание курортного сбора, а также было принято решение о создании комиссии Федерального Собрания по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.