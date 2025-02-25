Депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект о повышении качества медицинского образования

Согласно инициативе, в поддержку которой высказались депутаты нижней палаты российского парламента, будет запрещено онлайн-обучение за исключением случаев, определенных федеральными стандартами.

Также, согласно документу, Министерство здравоохранения будет наделено правом разработки типовых образовательных программ обучения медперсонала и медиков.

Как отметило большинство законотворцев, дистанционная подготовка, в том числе онлайн-переподготовка врачей и повышение квалификации, недопустимы.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, депутаты обсуждают изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций.

По задумке, законопроект должен повысить качество услуг для граждан, а врачам и медперсоналу – получить качественное образование.