Депутаты готовят закон, по которому детям войны будет представляться бесплатная юридическая помощь на территории Мурманской области

Заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению состоялось без сбоев и задержек. Все депутаты на местах и готовы вновь решать важные вопросы, чтобы сделать жизнь в регионе комфортной и безопасной. Один из главных пунктов обсуждения - внесение поправок в один из областных законов, касающийся поддержки детей войны.

Сегодня в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. На повестке дня было 6 важных вопросов.

Заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению состоялось без сбоев и задержек. Все депутаты на местах и готовы вновь решать важные вопросы, чтобы сделать жизнь в регионе комфортной и безопасной. Один из главных пунктов обсуждения - внесение поправок в один из областных законов, касающийся поддержки детей войны.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Эта категория, которым сейчас от 77 лет и более. Им будет предоставлена возможность воспользоваться бесплатно юридической помощью на территории Мурманской области».

Данный законопроект был подготовлен и выдвинут на обсуждение депутатами фракции КПРФ. Его поддержали все парламентарии и губернатор.

Артур Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Эта категория одна из самых незащищенных. Часто они подвергаются нездоровым действиям со стороны мошенников. Они говорят, что мы вам окажем юридические услуги, а наши пожилые люди верят, порой оказываются в сложной ситуации. Особенно, когда связано с наследством и т.д.».

Кроме того, участники встречи обсудили план работы комитета в следующем месяце, проекты федеральных, региональных законов и другие важные пункты.