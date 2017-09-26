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День за днём с «Арктик-ТВ»26.09.17 19:30

Депутаты готовят законы, предоставляющие налоговые льготы инвесторам

В Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Это заседание у комитета было первым после летних  каникул. На повестке - 4 законопроекта, связанных с подготовкой бюджета следующего финансового года.  Среди них был и вопрос о налоговых льготах на имущество компаний, которые реализуют инвестпроекты.

На заседании комитета по бюджету вопросы поддержки бизнеса входили в два законопроекта. Один из них вносит изменение в закон о дифференцированных ставках налогообложения. В начале года правительство изменило наименования кодов экономической классификации. На заседании предложили этими изменениями детализировать коды классификации для тех субъектов малого предпринимательства, которые имеют право на льготную систему налогообложения. Это, по мнению депутатов, позитивно скажется на деятельности малого и среднего бизнеса в регионе.

Депутаты рассмотрели и закон о льготах на налог на имущество компаниям, которые реализуют на территории региона инвестпроекты.

- Смысл этих изменений состоит в том, чтобы распространить действие льготы на все основные фонды предприятий и организаций, которые подлежат обновлению, - отметил Борис Пищулин, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам. – Но не только с момента заключения соглашения о реализации инвестпроекта, но и за два предыдущих года. Все эти законопроекты, я полагаю, вступят в силу с первого января, под новый бюджет. Кроме закона об упрощённой системе налогообложения мы распространяем его действие на правоотношения, которые возникли уже в этом году.

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