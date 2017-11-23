Депутаты готовятся к заседанию Совета

В Мурманске прошло плановое заседание комитета по нормативному регулированию. Участники детально рассмотрели важнейшие вопросы перед предстоящим заседанием Совета депутатов.

30 ноября в Мурманске состоится очередной горсовет. До этого времени все депутаты должны вникнуть в каждый вопрос, рассмотреть все варианты его решения. Подобные совещания депутаты проводятся регулярно каждый месяц. Они необходимы, чтобы все члены Совета депутатов были достаточно осведомлены в обсуждаемых темах и приходили на заседание во всеоружии.

Приближается конец года, а значит, на повестке дня ноябрьского заседания Совета будут самые насущные вопросы.

- Это большая работа, одна из основных обязанностей депутатов, которые занимаются нормотворчеством, - говорит Дмитрий Филиппов, глава администрации город Мурманск. - На комиссиях, которые проходили на этой неделе рассматривались очень важные вопросы, в том числе и по мерам социальной поддержке горожан, рассматривался прогнозный план приватизации муниципального имущества на период 2018-2020 годов.