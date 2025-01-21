Депутаты хотят Печенге присвоить звание «Населённый пункт воинской доблести»

Такое предложение прозвучало на заседании комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований.

Почётные наименования сейчас имеют города Североморск, Гаджиево, Заозерск, п. Видяево, п.г.т. Спутник и многие другие. Теперь звание «Населенный пункт воинской доблести» предложили присвоить Печенге.

Также на заседании комитета обсудили вопрос о досрочном выходе на пенсию и выплате льгот категориям пожарных, которые такими привилегиями сейчас пользоваться в силу своих должностей не могут, но тем не менее привлекаются к реальным спасательным работам.

Михаил Ильиных, председатель комитета областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований: «Это просто очередной план работы на февраль. Это текущие вопросы и законопроекты, которые были рассмотрены в первом чтении, теперь мы будем их рассматривать во втором чтении. Будем предлагать Мурманской областной Думе на заседании поддержать эти законопроекты».