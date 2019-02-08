Депутаты корректируют бюджет 2019 года

На заседании Мурманской областной Думы первый и самый важный вопрос сегодняшнего заседания стал вопрос по внесению изменений в закон о региональном бюджете на 2019 год. Согласно новым предложениям регионального правительства дефицит бюджета в этом году составит почти 4 миллиарда рублей.

Напомним, бюджет на 2019 год депутаты областной Думы приняли только перед новым годом. И тогда, по прогнозам специалистов, объём прогнозируемых доходов немного превышал ожидаемые расходы. Но спустя два месяца, бюджет вновь депутатам пришлось пересмотреть.

- В целом бюджет тогда мы по расходам принимали в 60 миллиардов 39 миллионов рублей, то сейчас мы по расходам принимаем цифру в 69 миллиардов 359 миллионов рублей, - сообщил журналистом перед заседанием Думы Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. – По всем нашим социальным программам, которые есть в бюджете, увеличены суммы расходов на 9 с лишним миллиардов рублей.

Вопреки пожеланиям депутатов областной Думы региональная система здравоохранения вновь не выходит по объёмам финансированию на первый план. Львиную долю денежных средств получит топливно-энергетический комплекс Мурманской области. Тем не менее, на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений в этом году будет выделено 1,7 миллиарда рублей.

- По старому бюджету жить было по определению нельзя. Нельзя, в первую очередь, такой важной для северян сфере, как здравоохранение, - комментирует Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения, - потому что её по самым животрепещущим, по самым актуальным расходам обнулили в действующем бюджете. Поэтому сейчас выделяются довольно серьёзные финансовые ресурсы в объёме 1,7 миллиарда рублей, которые пойдут на латание дыр, потому что общий дефицит расходов в этой отрасли на сегодняшний день в регионе составляет около 6 миллиардов! Это результат длительного недофинансирования этой отрасли.

Но несмотря на то, что некоторые базовые отрасли в этом году получат более щедрое финансирование, в бюджете региона вновь не предусматривается индексация социальных выплат и заработной платы. «Сегодня мы имеем снижение реальных доходов населения. Это очень плохо, - считает Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения, - но, тем не менее, это откладывается на потом, до лучших времён. Будем рассчитывать на то, что мы и к этому подойдём и это важное для большинства граждан решение, будет принято».