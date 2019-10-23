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Депутаты меняют механизм снижения дотационности муниципалитетов

В ноябре Мурманская областная Дума приступит к рассмотрению бюджета на следующий год. А пока комитет по бюджету, финансам и налогам готовит законопроекты, предваряющие рассмотрение главного финансового документа региона.

Одним из вопросов на повестке стало рассмотрение изменений в закон «О межбюджетных отношениях». В частности, новые правила предлагают применять горизонтальные субсидии из одного муниципалитета другому для решения каких-то общих вопросов. Кроме того, появятся механизмы для снижения дотационности муниципалитетов. Это, например, введение оценки долговой устойчивости населённого пункта. Теперь при дотации можно будет заключать с муниципальным образованием соглашение об обязательном социально-экономическом развитии определённой территории.

«Мы передаём на уровень муниципальных районов полномочия по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, - комментирует Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. -  Это, на мой взгляд, очень неплохое решение, поскольку мы на уровне муниципального района можем консолидировать все органы муниципального управления для решения определённых задач. Поскольку муниципальный район будет их объединять, дотируя их из своего бюджета, а мы, соответственно, передаём средства областного бюджета муниципальному району».

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