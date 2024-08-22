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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.24 19:30

Депутаты мурманского городского Совета 6-го созыва совместно с юристом провели рабочую встречу с северянами

Жители Ленинского округа пришли к Артёму Кузьмину и Татьяне Ковалевой, чтобы решить проблемы с управляющими компаниями, проведением ремонтов и высказать многие другие вопросы.

Надежда Герасимова на приём к депутатам Артёму Кузьмину и Татьяне Ковалевой пришла с просьбой повлиять на компанию, которая весной приняла их дом на улице Ушакова в управление, но так и не начала работать. За всё время коммунальная организация только два раза провела сухую уборку и на этом, по словам мурманчанки, всё.

Надежда Герасимова, мурманчанка: «Просим сделать полностью капитальный ремонт всего дома, а также подъезда, внутри подъездов, особенно. В третьем подъезде ничего не делается. Неокрашенные стены, потолок – тоже самое, нарушение электропроводки, нарушение по электрочасти, разбитые почтовые ящики, окна. И это во всем подъезде. Это ужас, что творится».

Жительницы Росты обратились с просьбой решить проблему «света и тени». Это не художественный приём, а бытовой вопрос. Жителям одного из домов по улице Лобова мешает здание бывшего детского сада, которое мало того, что загораживает солнце, но ещё и выкрашено в депрессивный чёрный цвет.

Лидия Надоночная, мурманчанка: «Наш дом находится немного пониже, метра на три, наверное. И вы представляете, я живу на первом этаже, там как раз захватывает два подъезда - третий и четвёртый, а этот дом прямо упирается почти в наши окна. Это получается, что у нас пригорочек в три метра - сплошной чёрный забор и вся видимость. И этот тоннель у нас метров 50, наверное, абсолютная темнота».

Другой неравнодушный мурманчанин обратился к депутатам с вопросом не своим, а жителей одного из общежитий. 

Виктор Шубин, мурманчанин: «Плохо в общежитии, стало неуютно. У них крыша течет – лужи, вёдра заполнены! Ну кто может помочь?».

К депутатам пришли не только с просьбами решить проблемы, но и помочь в реализации гражданских инициатив. Например, установка забора возле многоквартирного дома. Жильцы в дальнейшем самостоятельно планируют облагородить придомовую территорию.

Людмила Маринкина, мурманчанка: «Все поддерживают, цветы дают, вот только бы забор этот сделать. Никто не хочет. Она уже своими силами хочет это сделать, но ей один раз сказали: «Ай-ай-ай, незаконно».

Артём Кузьмин, депутат мурманского горсовета 6-го созыва по 4-му избирательному округу: «Такие встречи они нужны, потому что они помогают слышать проблемы мурманчан и слышать проблемы, которые у людей копятся в многоквартирных домах. В основной своей массе проблемы касаются работы управляющих компаний и жилфонда. Людям обязательно нужно разъяснять и помогать правильно оформить документы, задать правильного адресата для направления к правильному исполнителю услуг».

Артём Кузьмин и Татьяна Ковалева регулярно организовывают такие встречи, на которых мурманчане могут лично задать свои вопросы и получить консультацию.

 

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