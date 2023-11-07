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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.23 19:30

Депутаты Мурманской областной Думы дали старт Всероссийской акции «Коробка храбрости», во время которой принесли первые подарки для маленьких северян

Первую собранную партию подарков получат пациенты из лор-, онко- и хирургического отделений детской областной больницы уже 20 ноября.

Игрушки, краски, фломастеры, пазлы, карандаши, конструкторы и многое другое. Всё это могут за смелость получить юные пациенты лечебных учреждений региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Приглашаем всех активных жителей Мурманской области, потому что акции такие будут проходить в каждом муниципалитете. Чтобы они приняли активное участие в этом мероприятии. Важно поддержать наших детей, которые восстанавливают своё здоровье в наших медицинских организациях Мурманской области».

Акция, в которой председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие лично, а заодно и дал старт, имеет символичное название «Коробка храбрости». Медицинские процедуры пугают даже взрослых, что уж говорить о детях. Ребёнок, перенёсший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать из такой «коробки» любую понравившуюся награду.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы, региональный координатор центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Едина Россия»: «Акция становится поистине народной. В Мурманской области с каждым годом всё больше и больше людей в ней принимают участие. Причём точки, где собираются подарки для ребят, множатся».

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «Там наборы для творчества, там и игрушки, там и пазлы, там и игры, которыми можно позабавить себя, лёжа в больнице. Когда детки ждут выздоровления, это хоть немножко их отвлечёт».

Одной из точек, где будут собирать подарки для детей, станет Мурманская областная Дума. 

Евгений Васюхичев, участник акции: «Сейчас есть возможность помочь детям пережить трудное время, потому что сама по себе больница – это стресс. И когда они могут отвлечься с помощью того, что мы им подарим, будет для них хорошо, так как процесс выздоровления пойдёт быстро».

Первая собранная коробка отправится в детскую областную больницу в лор-, онко- и хирургическое отделения во Всемирный день детей, 20 ноября. Остальные подарки отправят в другие медицинские учреждения региона.

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