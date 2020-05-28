Депутаты Мурманской областной Думы не смогли определиться с кандидатурой уполномоченного по правам ребёнка

Ни один претендент в итоге народных избранников полностью так и не устроил.

Кандидатов на должность детского омбудсмена было двое. Одна из них - Алевтина Андреева, директор приюта для детей и подростков «Берегиня». Второй претендент - помощница депутата от ЛДПР Алексея Штырхунова Нина Лиукконен.

Желающие занять должность уполномоченного по правам ребёнка презентовали себя и представили программы, ответили на вопросы, возникшие у народных избранников, после чего те удалились на тайное голосование.

По результатам оказалось, что ни одна из кандидатур полностью депутатов не устроила. За Алевтину Андрееву проголосовали 13 человек, за Нину Лиукконен - 6. Ещё 4 бюллетеня оказались испорченными.

Таким образом, пока Мурманская область оказалась без уполномоченного по правам ребёнка. Парламентарии предложили провести повторное выдвижение кандидатур на должность. В том числе ещё раз попытать счастья могут и не выбранные в этот раз женщины.