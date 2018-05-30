Депутаты Мурманской областной Думы обратились за помощью к правительству РФ

Причиной послужило резкое увеличение стоимости мазута.

Если в марте тонна мазута стоила 14,5 тысячи рублей, то в апреля его стоимость достигла уже 18 тысяч рублей. Учитывая, что в год Мурманская область потребляет 1 млн тонн мазута, то закупка топлива для следующего отопительного сезона выльется в существенные расходы и увеличит дефицит регионального бюджета.

Парламентарии в обращении к Дмитрию Медведеву отметили, что правительству РФ нужно либо ужесточить регулирование цен на топливный мазут, либо компенсировать региону какие-то суммы. Рост цен на мазут на обычных граждан пока не скажется - тарифы на тепло уже утверждены. Однако, в случае недостаточного субсидирования, властям придётся принять решение об их увеличении.