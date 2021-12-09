Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах

Региональные депутаты сегодня решили рекомендовать профильному комитету Государственной Думы учесть свои предложения.

Законопроект Государственной Думы вводит понятие QR-кода. При этом ограничения в части того, какие места нельзя без него посещать, остаются на усмотрение региональных властей. В частности, это могут быть места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и магазины. Также законопроект вводит перечень документов, которые могут послужить QR-коду альтернативой. Например, документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, а также медотвод от вакцинации.

Депутаты Мурманской областной Думы закон поддержали. Однако предложили внести в список тех, кому куар-код не нужен, ещё и граждан, имеющих на руках справку о высоком титре антител. За проголосовали - 26 депутатов, против - 5 и ещё один воздержался.

Константин Биджоев, депутат Мурманской областной Думы: «Закон не вступает в силу с завтрашнего дня. У нас есть переходный период для того, чтобы люди, которые сомневаются, которым нужно уточнить, задать вопросы, тревожащие их, принять взвешенное решение. Сегодня депутатам нужно иметь мужество, политическую позицию, совесть и желание разобраться в деталях для того, чтобы не идти на поводу у своих амбиций, оппозиционных в том числе, и принять правильное решение, которое имеет огромное значение для каждого жителя Мурманской области».