Депутаты Мурманской областной Думы поздравили особенных детей с наступающим Новым годом

Подарки детям вручили в рамках акции «Новогоднее чудо», инициатором которой выступил Единый волонтёрский центр Мурманской области.

Ребята и их родители состоят в организации «Дети-ангелы Мурмана». В этом году маленький Василий попросил у Деда Мороза надувную лодку, а вот Милана попросила на Новый год умную колонку.

Пара тёплых слов нашлась и для северян – председатель облдумы выступил с предновогодней речью к жителям Заполярья.

Сергей Дубов, председатель Мурманской областной Думы седьмого созыва: «Уходит 2021 год, который нас сплотил, сделал чуточку добрее, терпеливее, решительнее. Он был разным для каждого из нас, но ярким и продуктивным, насыщенным событиями и встречами, полным перемен и свершений. Каким будет новый год, во многом зависит от нас, и уверен, что мы возьмём в этот год самое лучшее: отзывчивость и милосердие, готовность подставить своё плечо, уверенность в своих силах, наше трудолюбие и уникальное северное радушие. Вместе мы сумеем добиться процветания нашего родного Кольского края».