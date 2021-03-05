Депутаты Мурманской областной Думы поздравили с наступающим Международным женским днём своих коллег и женщин-руководителей муниципалитетов региона

Дамам вручили подарки и благодарственные письма.

В преддверии Международного женского дня председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и другие депутаты-мужчины устроили для женщин торжественный приём. Приглашёнными оказались руководительницы муниципалитетов региона и женщины-политики. По словам Сергея Дубового, все они своим трудом внесли огромный вклад в жизнь Кольского Заполярья.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас такая уже традиция, что мы, чтобы отдать дань уважения женщинам за их такой труд, кропотливый, такой тяжёлый труд, работая в местном самоуправлении, ежегодно приглашаем их на приём в Мурманскую областную Думу, чтобы сказать им слова благодарности, поблагодарить их, пообщаться».

Быть женщиной на руководящей должности - не просто, отмечают сами дамы. На первых порах не все воспринимают начальника женского пола всерьёз. Справиться с этим помогает опыт и демонстрация навыков в выбранной профессии.

Любовь Черепанова, председатель Совета депутатов Печенгского муниципального округа: «Конечно, бывают такие моменты, когда приходится отстаивать, что ты не только женщина, ты руководитель. И ты имеешь на это право, у тебя хватает на это и ума, и практики, и теории».

Впрочем, у депутатов областного парламента никакой предвзятости нет. С коллегами-женщинами они взаимодействовать привыкли. А работоспособностью и организованностью женщины-депутаты иногда даже превосходят своих коллег мужского пола.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Вот эта природная женская мудрость и организованность, в том числе, позволяет и организовать себя на решение задач, и организовать свой коллектив. На мой взгляд, если женщина для себя, по крайней мере, эту задачу ставит, ставит задачу достижения какой-то цели, она сама будет это делать и попытается организовать всех, чтобы эта цель была достигнута».

Депутаты поздравили приглашенных женщин с наступающим праздником, вручили им цветы и памятные подарки. А также каждую наградили благодарственными письмами от Мурманской областной Думы.