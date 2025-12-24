Депутаты Мурманской областной Думы приняли закон о корректировке льгот на отопление для бизнеса

Фактически речь идёт о возвращении к доковидным условиям. Эта мера позволит сэкономить в течении пяти лет миллиард восемьсот миллионов рублей в бюджете региона и поддержать тех, кому сейчас это действительно нужно.

Льготы на отопление были введены в 2020 году, когда бизнес испытывал трудности из-за пандемийных ограничений. Теперь, по мнению автора законопроекта - руководителя фракции «Партии пенсионеров» в Мурманской областной Думе Андрея Иванова настало время вернуть прежние, доковидные условия. А сэкономленные бюджетные средства — порядка 300–400 миллионов рублей в год — перенаправить на поддержку социально значимых некоммерческих и бюджетных организаций.

Однако льготы решено сохранить для госучреждений, религиозных и благотворительных организаций.