Депутаты Мурманской областной Думы призывают земляков оставаться дома

Не паниковать, не скучать, а быть рядом с семьей. Пример подают сами. В соцсетях опубликовано обращение Надежды Максимовой, которая с избирателями и коллегами общается по телефону, а дома разбирает шкафы и готовит запеканки.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Сколько есть возможностей пообщаться, если вы живете с родителями. Используйте это время. И пока все дома, учимся общаться. Этим мы остановим болезнь и не дадим ей распространяться по Мурманской области. Если вы согласны со мной? То вперед!».