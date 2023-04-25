Депутаты Мурманской областной Думы провели очередное заседание

В повестку были включено более 20 вопросов, половина из них – законопроекты, внесенные на рассмотрение губернатором и парламентариями.

Часть из них касалась приведения в соответствие с федеральными законами. Например, выработка единой методики во всех муниципалитетах по бесплатному предоставлению земельных участков для многодетных семей. Также был рассмотрен вопрос по молодёжному парламенту.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «На нынешнем заседании рассмотрим ротацию в ЗАТО город Заозерск – один представитель. А в мае у нас будет заседание, ещё есть два кандидата. Будут ротации в Молодёжном парламенте в Мончегорске и Печенгском округе».