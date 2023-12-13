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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.23 19:30

Депутаты Мурманской областной Думы провели последнее и важное в этом году заседание

Вместе с членами правительства они подвели итоги работы и принимали будущий бюджет.

Доходная часть бюджета будущего года и на плановый период 2025-го и 2026 годов составит 127 млрд рублей, а расходная – 142 млрд. Конечно, он будет социально ориентированным, потому что самые большие расходы запланированы по направлениям образование, социальная политика и здравоохранение.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Сейчас, можно сказать, что все проекты успешно реализуются. И конечно, сегодня мы будем рассматривать бюджет в третьем чтении. И в нём содержатся те же статьи расходов, он продолжает развитие проектов, которые у нас идут с прошлых лет».

Общий объём финансирования в сфере социальной поддержки населения на будущий год будет увеличен на 1,7 млрд рублей, в проекте сейчас заложено более 23 млрд рублей.

Важный вопрос об индексации соцвыплат был поднят на заседании. Однако, все споры развеял профильный министр.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Сейчас нет необходимости их индексировать, по одной причине. Они у нас, главная выплата – единая, она привязана к величине прожиточного минимума на следующий год. Соответствующим образом увеличивается величина прожиточного минимума, растёт и размер выплаты».

В медицинской сфере есть значительные обновления. Во-первых, производится перевод карт пациентов и всех лабораторных исследований в цифровой формат. Это позволит быстрее врачам изучать заболевания и назначать лечение. А во-вторых, впервые в этом году масштабно увеличился штат сотрудников здравоохранения в Мурманской области - на 140 человек больше, чем обычно.

Лена Лукичева, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «Надеюсь, что в будущем году социальная программа, которая в системе здравоохранения ведётся именно по укомплектованию кадров, по укреплению состава, даст положительный результат уже 2024 году. И в бюджет заложили на это в программе здравоохранения средств значительно больше, чем в прошлом году».

Также на заседании парламентарии рассмотрели и практически единогласно поддержали законопроект о праздничных днях и памятных датах Мурманской области.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы уверены, что законопроект послужит патриотическому воспитанию молодёжи и закреплению истории Мурманской области, развитию, становлению основных вех и дат, которые должны быть неким маяком для молодёжи, для поступательного развития и движения Мурманской области в будущем».

Подробный отчёт о работе депутатов на большом финальном в 2023 году заседании и о том, что ждёт нас в следующем году согласно бюджету региона, мы расскажем в специальном репортаже совсем скоро.

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