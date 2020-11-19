Депутаты Мурманской областной Думы смотрят в финансовое будущее региона с оптимизмом

Но они делают скидку на непредвиденные обстоятельства. Поэтому расходные статьи бюджета распределяют осторожно. Тем не менее, обещают, что все основные социальные гарантии перед населением будут соблюдены.

Доходы областного бюджета в следующем году, по прогнозам, увеличатся на 7%. В переводе на деньги это чуть больше 6,5 миллиарда рублей. Рост произойдёт в основном за счёт собственных доходов региона. Ещё треть - даст федеральный центр на реализацию национальных проектов.

Несмотря на это, к формированию расходной части бюджета профильный комитет областной Думы подошёл с осторожностью. Тем не менее, все социальные гарантии будут соблюдаться. Больше в следующем году планируется потратить на Фонд медицинского страхования и образование с учётом роста зарплат учителей. Также на 800 миллионов рублей увеличиваются расходы на содержание и ремонт дорог в регионе. А вот деньги, выделяемые на социальную политику, останутся на прежнем уровне.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «По программе социальной политики, то есть, поддержка населения, у нас получается, что на следующий год мы сохраняем расходы по уровню текущего года. Но при этом нужно учитывать, что в текущем году мы значительно увеличили эти расходы с учётом тех дополнительных мер поддержки населения, которые были приняты, когда у нас приостанавливалась деятельность отдельных структур малого и среднего бизнеса».