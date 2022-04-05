День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.22 19:30
Депутаты Мурманской областной Думы внесли в Госдуму новый законопроект о предоставлении работникам выходных дней после вакцинации от ковида
Согласно новой инициативе, предусматриваются два выходных дня для работника. Их предоставляют в день получения компонентов вакцины и на следующий - на основании письменного заявления и по согласованию с работодателем. При этом сохраняется средний заработок и рабочее место.
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