Депутаты Мурманской областной Думы встретились с членами молодёжной избирательной комиссии

Данное событие прошло в рамках мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя и Дню парламентаризма.

Депутаты облдумы регулярно встречаются с молодёжью, но в этот раз в стенах регионального парламента особенные гости - участники молодёжной избирательной комиссии.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Правильно, что ребята приходят сюда и общаются с депутатами, задают им вопросы, понимая, почему выборы должны быть прозрачными, почему выборы должны быть честными, почему выборы должны быть конкурентными. И в чём заключается ответственность члена или руководителя избирательной комиссии того или иного уровня».

Возрастной контингент «молодёжки», так между собой депутаты называют ребят из Мурманской территориальной избирательной комиссии, от 16 до 30 лет. Самая юная участница ещё учится в девятом классе.

Владислав Догадин, председатель молодёжной избирательной комиссии при Мурманской ТИК: «Сегодня мы хотим задать вопросы депутатам, в том числе личного характера, в том числе и политического характера, чтобы узнать, в какое русле движется наш регион».

Сабрина Агаева, член молодёжной избирательной комиссии при Мурманской ТИК: «Я жду открытого интересного разговора. Это возможность задать свой вопрос, получить ответы, возможность представителям нашей студенческой молодёжи высказаться».

Интересуют молодых людей и более прозаичные вопросы: как начать политическую деятельность? какие методы агитации наиболее эффективны? какой он – региональный избиратель?

Андрей Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я руками и ногами за то, чтобы молодёжный парламент как можно активнее нас подпирал, где-то инициировал какие-то темы».

Ближайшее время будет представлен большой пакет изменений в положение молодёжной избирательной комиссии. ТИК рассмотрит его 4 мая.